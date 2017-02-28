taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.646
USD
3,6097
EURO
3,8273
ALTIN
145,26
PETR
56,2900

Kılıçdaroğlu'nun grup konuşması

CHP Lideri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

28.02.2017 - 14:08
  1. Haberler
  2. Gündem
Kılıçdaroğlu'nun grup konuşması

Kılıçdaroğlu'nun grup konuşması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Suriyeli sığınmacılar için "Suriyelilere vatandaşlık hakkı vereceğiz diyorlar, insaf. Niye vereceksin? İstiyorlarsa, 'Suriyeliler'e vatandaşlık verilsin mi verilmesin mi?' Gelin referanduma gidelim." dedi.

Kılıçdaroğlu grup toplantısında şunları söyledi:

KOCAOĞLU'NUN BERAAT ETMESİ

Dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız ve 129 çalışanımız beraat etti. 2011'de iki ayrı operasyon yapıldı. Belediyenin başarılarından rahatsızlık duyuyorlardı. Başkanı ve çalışanları hapse atmnak istiyorlardı. Sahte deliller ürettiler. Dün Aziz Kocaoğlu ve arkadaşları beraat etti. Aziz Kocaoğlu'ndan niye rahatsızlık duyuyorlar? Sağır kulaklar duysun İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notu Türkiye Cumhuriyeti'nin kredi notundan daha iyi. Ankara ve İstanbul'u gölgede bıraktı. Aziz Kocaoğlu'nun bu başarılarından ötürü yargılanması gerekiyordu! Bizim belediye başkanlarımıza her zaman saygımız var. Seçildiğiniz andan itibaren hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmeyeceksiniz dedim. Belediye başkanlarımız bu çerçevede çalışıyorlar.

28 ŞUBAT'A 20 TEMMUZ BENZETMESİ

Bugün 28 Şubat... Postmodern darbe yaşamıştık. Herkesin görüşüne saygımız var. Herkesin inancına saygımız var. Devlet vatandaşına hizmet eder. 28 Şubat darbesine ne kadar karşıysak 20 Temmuz darbesine de o kadar karşıyız. 28 Şubat'ta 139 akademisyen, 20 Temmuz'dan sonra 4811 akademisyen görevinden alındı. Kamudan ihraç edilen personel sayısı 127 bin kişiyi aştı. Hapishaneler tıka basa dolu. Mağdur ailelerin sayısı 1 milyonu aştı. Biz mağdura sahip çıkıyoruz, darbecilere değil.

"MAĞDURUN HAKKINI ARAYACAĞIZ"

Bunların yaptıklarıyla 12 Eylül'den sonra yapılanlar aynı değil mi? Darbeci mantığı, her şeyi ben bilirim mantığı... 1 milyonu aşkın mağdur ailelere sesleniyorum. Sizin hakkınızı bizi neyle suçlarlarsa suçlasınlar arayacağız.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fikret Orman'dan Süleyman Seba paylaşımı

Fikret Orman'dan Süleyman Seba paylaşımı

69
Rejim DEAŞ’ı Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

Rejim DEAŞ’ı Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

81
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan yolcusu

134
PKK FETÖ'nün istihbaratıyla 52 MİT ajanını infaz etti

PKK FETÖ'nün istihbaratıyla 52 MİT ajanını infaz etti

120
Merkel'den Die Welt muhabirinin tutuklanmasına tepki

Merkel'den Die Welt muhabirinin tutuklanmasına tepki

154
TSK'dan karargah rahatsız manşetine açıklama

TSK'dan karargah rahatsız manşetine açıklama

97
Alman muhabirin tutuklanmasına CHP'lilerden tepki

Alman muhabirin tutuklanmasına CHP'lilerden tepki

195
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM