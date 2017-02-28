Kılıçdaroğlu'nun grup konuşması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Suriyeli sığınmacılar için "Suriyelilere vatandaşlık hakkı vereceğiz diyorlar, insaf. Niye vereceksin? İstiyorlarsa, 'Suriyeliler'e vatandaşlık verilsin mi verilmesin mi?' Gelin referanduma gidelim." dedi.

Kılıçdaroğlu grup toplantısında şunları söyledi:

KOCAOĞLU'NUN BERAAT ETMESİ

Dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız ve 129 çalışanımız beraat etti. 2011'de iki ayrı operasyon yapıldı. Belediyenin başarılarından rahatsızlık duyuyorlardı. Başkanı ve çalışanları hapse atmnak istiyorlardı. Sahte deliller ürettiler. Dün Aziz Kocaoğlu ve arkadaşları beraat etti. Aziz Kocaoğlu'ndan niye rahatsızlık duyuyorlar? Sağır kulaklar duysun İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notu Türkiye Cumhuriyeti'nin kredi notundan daha iyi. Ankara ve İstanbul'u gölgede bıraktı. Aziz Kocaoğlu'nun bu başarılarından ötürü yargılanması gerekiyordu! Bizim belediye başkanlarımıza her zaman saygımız var. Seçildiğiniz andan itibaren hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmeyeceksiniz dedim. Belediye başkanlarımız bu çerçevede çalışıyorlar.

28 ŞUBAT'A 20 TEMMUZ BENZETMESİ

Bugün 28 Şubat... Postmodern darbe yaşamıştık. Herkesin görüşüne saygımız var. Herkesin inancına saygımız var. Devlet vatandaşına hizmet eder. 28 Şubat darbesine ne kadar karşıysak 20 Temmuz darbesine de o kadar karşıyız. 28 Şubat'ta 139 akademisyen, 20 Temmuz'dan sonra 4811 akademisyen görevinden alındı. Kamudan ihraç edilen personel sayısı 127 bin kişiyi aştı. Hapishaneler tıka basa dolu. Mağdur ailelerin sayısı 1 milyonu aştı. Biz mağdura sahip çıkıyoruz, darbecilere değil.

"MAĞDURUN HAKKINI ARAYACAĞIZ"

Bunların yaptıklarıyla 12 Eylül'den sonra yapılanlar aynı değil mi? Darbeci mantığı, her şeyi ben bilirim mantığı... 1 milyonu aşkın mağdur ailelere sesleniyorum. Sizin hakkınızı bizi neyle suçlarlarsa suçlasınlar arayacağız.