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Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı konuşması

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yatlardan kaldırılan ÖTV'yi hedef alarak çiftçilere seslendi.

21.02.2017 - 13:58
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  2. Politika
Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı konuşması

Bakanlar Kurulu kararıyla bazı eşyalarda ve yatlarda ÖTV, konutta ise KDV düzenlemesi yapılmıştı. Grup toplantısında yaptığı konuşmasında yatlarda kaldırılan ÖTV'yi eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

SİZ DE 16 NİSAN'DA SANDIKTA ONLARI SIFIRLAYIN

"Çiftçi kardeşime sesleniyorum. Yatın kotranın vergisini sıfırladılar. Senin mazotunun üzerindeki vergiyi sıfırlamadılar. Bu hükümet kimin hükümeti? Senin mi yatçıların kotracıların mı? Nisanda sandığa gideceksin. Senin mazotundakini değil yatta kotrada vergiyi sıfırlıyorlarsa sen de sandıkta onları sıfırla"

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı konuşması

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından satır başları:

12 EYLÜL'Ü BİLE ARATIYORLAR

"Dikta yönetimini bırakın 12 Eylül'ü bile aratıyorlar. Biz CHP olarak, kim mağdursa onun yanında duracağız.

Kılıçdaroğlu: Bunlar kimin hükümeti VİDEO


HALKIN GÜNDEMİNDE İŞSİZLİK VAR

Halkın gündeminde ne var: İşsizlik. Ne diyorlar, "18 yaşına bastın mı milletvekili olacaksın" diyorlar. Geçen gün bir baba "Benim oğlum yıllardır işsiz. Biz milletvekili olmak istemiyoruz, iş istiyoruz" diyor. Bunlar kendi çocukları ve torunlarını milletvekili yapacak. Askerlikten de muaf tutacaklar. Gençlerin oyunu almaya çalışıyor. Kimse bu oyuna gelmez.

ŞİMDİ RAKKA'YA GİDECEĞİZ DİYORLAR, ALIN ÇOCUKLARINIZI DA GİDİN

Bu Ankara'daki beylerin çocukları hiç askere gitmez. Ama garibanın çocukları El Bab'a gider. Terörle mücadele eder. Şimdi 'Rakka'ya gideceğiz' diyor. Alın çocuklarınızı da gidin Rakka'ya. Biz de alkışlayacağız.

TÜRKİYE'Yİ UÇURACAĞIZ DİYORLAR

Anayasa değişikliği ile Türkiye'yi uçuracağız diyorlar. 15 yıldır yönetiyorsunuz. Siz uçurdunuz da birisi size engel mi oldu? Bizim işsiz nüfusumuz Türkmenistan ve Norveç nüfusundan daha fazla. Bu Ankara'daki beyler işsizleri düşünüyorlar mı?"

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