taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.967
USD
3,6910
EURO
3,9008
ALTIN
145,22
PETR
55,9900

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Rakka ve Münbiç yorumu

Fırat Kalkanı operasyonuyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, iktidarın kimseye sormadan Münbiç ve Rakka'ya girme planları yaptığını söyledi.

07.03.2017 - 13:42
  1. Haberler
  2. Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Rakka ve Münbiç yorumu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamlarda bulundu.

NEREYE GİDECEKSİN, KİME DANIŞTIN?

Kılıçdaroğlu, "Bir sabah kalkıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanı Rakka'ya gideceğiz diyor. Öğlen Münbiç'e gideceğiz. Siz nereye gideceksiniz, kime danıştınız? Devlet böyle yönetilmez. Ecevit Kıbrıs'a çıkarma yapınca kimsenin haberi oldu mu? Devlet yönetmesini bilmiyorlar. Her gelen tokat atıyor. Bir bakıyorsun Putin'den, bir bakıyorsun Trump'tan yanalar. Sen vatandaştan yana ol." dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Özel'den Bahçeli'ye Almanya tepkisi

CHP'li Özel'den Bahçeli'ye Almanya tepkisi

309
Oğlu öldürülen babadan şaşırtan sözler

Oğlu öldürülen babadan şaşırtan sözler

53
Cem Özdemir: Taksim'de miting yapalım

Cem Özdemir: Taksim'de miting yapalım

403
El Bab'da mehter marşı

El Bab'da mehter marşı

160
Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan sorusu

Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan sorusu

167
Türk, ABD ve Rus G.Kurmay Başkanları Antalya'da buluştu

Türk, ABD ve Rus G.Kurmay Başkanları Antalya'da buluştu

73
Darbeci generaller için hesap günü

Darbeci generaller için hesap günü

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM