Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Rakka ve Münbiç yorumu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamlarda bulundu.

NEREYE GİDECEKSİN, KİME DANIŞTIN?

Kılıçdaroğlu, "Bir sabah kalkıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanı Rakka'ya gideceğiz diyor. Öğlen Münbiç'e gideceğiz. Siz nereye gideceksiniz, kime danıştınız? Devlet böyle yönetilmez. Ecevit Kıbrıs'a çıkarma yapınca kimsenin haberi oldu mu? Devlet yönetmesini bilmiyorlar. Her gelen tokat atıyor. Bir bakıyorsun Putin'den, bir bakıyorsun Trump'tan yanalar. Sen vatandaştan yana ol." dedi.

