Kılıçdaroğlu'nun hedefi büyükşehirler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi, MYK ve PM toplantılarında tamamen yerel seçimlere odaklanmış durumda.

Partide belediye başkanı adaylarının mümkün olduğunca erken açıklanması hedefleniyor.

"KAMUOYU YOKLAMASI YAPILACAK"

Halkın istediği isimleri aday göstereceklerini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday tarifini şöyle yaptı: "Kimin kazanma ihtimali varsa onu aday göstereceğiz. Olması gereken de budur. Adaylar üzerinde durulacak, araştırılacak, kamuoyu yoklamaları yapılacak ve doğal olarak örgütlerin görüşü alınacak. Bütün bunların hepsini bir araya getirerek bir aday belirleyeceğiz."





HEDEF BÜYÜKŞEHİRLER

CHP Genel Merkezi ve Kılıçdaroğlu'nun bu seçimlerde öncelikli hedefi ise büyükşehirler. Başta İstanbul, Ankara olmak üzere Adana, Mersin, Balıkesir, Uşak, Tekirdağ, Aydın, Eskişehir gibi büyükşehirler için planlar yapılıyor.

İzmir de yine CHP'nin kalesi konumunda olmasına rağmen iyi bir adayla yola devam etmek zorunda olduğu yer.