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Kılıçdaroğlu'nun il başkanları toplantısı konuşması

Ankara'da İl Başkanları toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, İzmir'deki terör saldırısı hakkında konuşuyor..

Haber Merkezi | 07.01.2017 - 11:22
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kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İl Başkanları toplantısında konuşuyor:

"Teröre karşı durmak hepimizin namus borcudur. Terörle mücadelede birinci aktör hükümettir. Yeter ki terörü sonlandırın. Biz her türlü desteği veririz.

Hükümetin terörle mücadelede düşünüp de çıkaramadığı bir kanun var mı? Kim oturdu PKK ile masaya? 290 kez güvenlik güçleri PKK'ya müdahale etmek istedi, izin verilmedi. Şehitler silah deposuna döndürülürken niye müdahale etmediler.

FETÖ'cü emniyet müdürlerinin tayinini CHP mi yaptı? FETÖ'yü devlet kurumlarına kim yerleştirdi, CHP mi yerleştirdi? Şimdi koro halinde CHP'yi suçluyorlar."

AYRINTILAR GELİYOR..

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