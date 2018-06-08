Manisa’da iş dünyasıyla buluşan CHP Genel Başkanı programının sonunda bir polemiğe girdi.

İŞVEREN ASGARİ ÜCRETE TEPKİ GÖSTERDİ

İş adamının CHP’nin ‘Asgari ücret 2 bin 200 TL olacak’ vaadinin işverene getireceği maliyetlerin hiç düşünülmeden veya iş adamlarına sorulmadan verilmesine tepki göstermesine Kılıçdaroğlu cevap verirken araya partililerin girmesiyle ortam da gerildi.

"ÜZERİMİZE YÜK BİNECEK"

Kılıçdaroğlu programını bitirip kürsüden ineceği sırasında işadamı İsmail Günhan’ın "Size bir soru sormak istiyorum demokrasi adına, hep demokrasiden bahsediyorsunuz ya. Asgari ücret 2 bin 200 TL olacak diyorsunuz. Bu rakamın yani 600 liralık artışın işverene vergisiyle birlikte yansıması bin TL olacak. Ne kadarını siz karşılayacaksınız? Üzerimize bir yük daha binecek."

Kılıçdaroğlu'nun iş adamıyla asgari ücret polemiği VİDEO







KILIÇDAROĞLU: VERGİ ÖDEMEYECEKSİNİZ

Kılıçdaroğlu'nun “Bir, vergi ödemeyeceksiniz, ücretlinin vergisini ödemeyeceksiniz. Kurtuldunuz mu vergiden, bu teşvik mi, teşvik. Bir işçi için ne kadar vergi ödeniyor, yüzde 25, bunu ödemeyeceksiniz. İşçiyle ilgili vergiyi siz ödemeyeceksiniz. Vergisiz diyoruz ya, kemik diyoruz ya. Vergi ödemeyeceksiniz. İki, sıfır faizli kredi veriyor muyuz? Vergi ve prim borcu olmamak kaydıyla bir yıl süreyle sıfır faizli kredi veriyoruz. Daha ne istiyorsunuz?” diye cevap vermesi partililer tarafından uzun süre alkışlandı.

