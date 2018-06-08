taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.876
USD
4,4731
EURO
5,2684
ALTIN
186,77
PETR
76,5000

Kılıçdaroğlu'nun iş adamıyla asgari ücret polemiği

Manisa'da iş adamlarıyla buluşan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir iş adamı arasında asgari ücret tartışması yaşandı.

İHA | 08.06.2018 - 19:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Manisa’da iş dünyasıyla buluşan CHP Genel Başkanı programının sonunda bir polemiğe girdi.

İŞVEREN ASGARİ ÜCRETE TEPKİ GÖSTERDİ

İş adamının CHP’nin ‘Asgari ücret 2 bin 200 TL olacak’ vaadinin işverene getireceği maliyetlerin hiç düşünülmeden veya iş adamlarına sorulmadan verilmesine tepki göstermesine Kılıçdaroğlu cevap verirken araya partililerin girmesiyle ortam da gerildi.

Kılıçdaroğlu'nun iş adamıyla asgari ücret polemiği

"ÜZERİMİZE YÜK BİNECEK"

Kılıçdaroğlu programını bitirip kürsüden ineceği sırasında işadamı İsmail Günhan’ın "Size bir soru sormak istiyorum demokrasi adına, hep demokrasiden bahsediyorsunuz ya. Asgari ücret 2 bin 200 TL olacak diyorsunuz. Bu rakamın yani 600 liralık artışın işverene vergisiyle birlikte yansıması bin TL olacak. Ne kadarını siz karşılayacaksınız? Üzerimize bir yük daha binecek."

Kılıçdaroğlu'nun iş adamıyla asgari ücret polemiği VİDEO

Kılıçdaroğlu'nun iş adamıyla asgari ücret polemiği


KILIÇDAROĞLU: VERGİ ÖDEMEYECEKSİNİZ

Kılıçdaroğlu'nun “Bir, vergi ödemeyeceksiniz, ücretlinin vergisini ödemeyeceksiniz. Kurtuldunuz mu vergiden, bu teşvik mi, teşvik. Bir işçi için ne kadar vergi ödeniyor, yüzde 25, bunu ödemeyeceksiniz. İşçiyle ilgili vergiyi siz ödemeyeceksiniz. Vergisiz diyoruz ya, kemik diyoruz ya. Vergi ödemeyeceksiniz. İki, sıfır faizli kredi veriyor muyuz? Vergi ve prim borcu olmamak kaydıyla bir yıl süreyle sıfır faizli kredi veriyoruz. Daha ne istiyorsunuz?” diye cevap vermesi partililer tarafından uzun süre alkışlandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

252
Erdoğan, Kandil ve Sincar'dan sonra Mahmur'u işaret etti

Erdoğan, Kandil ve Sincar'dan sonra Mahmur'u işaret etti

201
PEGIDA cami önündeki domuz çevirme eyleminden vazgeçti

PEGIDA cami önündeki domuz çevirme eyleminden vazgeçti

100
Erdoğan'dan OHAL açıklaması

Erdoğan'dan OHAL açıklaması

296
Ensonhaber ailesi büyüyor

Ensonhaber ailesi büyüyor

0
CHP Halk TV'de torpil sözü verdi

CHP Halk TV'de torpil sözü verdi

223
Gezici Araştırma'nın son anket sonuçları

Gezici Araştırma'nın son anket sonuçları

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM