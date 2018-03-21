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Kılıçdaroğlu İstanbul için Abdüllatif Şener'i düşünüyor

Yerel seçimde, İstanbul'u kazanmak için arayışlara giren Kılıçdaroğlu'nun son gözdesi Abdüllatif Şener oldu.

Haber Merkezi | 21.03.2018 - 13:12..
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Kılıçdaroğlu İstanbul için Abdüllatif Şener'i düşünüyor

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CHP'de yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. Özellikle İzmir'in dışında İstanbul ve Ankara gibi uzun süredir AK Partili belediyelerce yönetilen 2 büyük şehre gözünü diken Kılıçdaroğlu, İstanbul'da kazanmanın yolunu Abdüllatif Şener'de arıyor.

UMUT BAĞLADIKLARI ABDÜLLATİF ŞENER, HEP KAYBETTİ

Abdüllatif Şener, AK Parti'den ayrıldığı tarihten bu yana hiçbir siyasi platformda tutunamayan, Türk siyasi tarihinin en çok kaybeden isimlerinden biri olarak biliniyor.

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer'in bugün köşesine taşıdığı iddiaya göre, Kılıçdaroğlu önceki gün Şener’le CHP Genel Merkezi’nde görüştü.

ŞENER PROJELERİNİ SUNDU

Görüşmede Şener, Kılıçdaroğlu'na İstanbul yerel seçimiyle ilgili bir proje sundu ve bazı önerilerde bulundu.

SİVASLI OLMASI BÜYÜK ETKEN

İstanbul'da 1 milyon Sivaslının yaşamasını göz önünde bulunduran Kılıçdaroğlu, Şener'in belediye başkanlığı adaylığına sıcak bakıyor.

ŞENER DE 'OLABİLİR' DEMİŞTİ

Bir süre önce Şener'e yöneltilen “CHP’den teklifi gelse tavrınız ne olur?” sorusuna, “Olabilir, düşünürüm.” yanıtını vermişti.

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