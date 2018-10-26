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Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen vekile ceza

CHP YDK, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulunan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a kınama cezası verilmesini kararlaştırdı.

AA | 26.10.2018 - 13:23..
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CHP'nin 41 yıl aradan sonra Elazığ'dan çıkardığı ilk milletvekili olan Erol, seçimlerdeki başarısızlığın genel merkez yönetiminden kaynaklandığını belirterek, "Mevcut Genel Merkez yönetimini sıfat ve unvanları ne olursa olsun, bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

OTURMA EYLEMİ YAPACAKTI

Erol, CHP önünde oturma eylemi başlatacağını da duyurmuş, ancak bir gün sonra 'partililerin karşı karşıya gelmemesi için' eylemi iptal ettiğini açıklamıştı.

Erol, 28 Haziran'da toplanan PM'de, oy çokluğu ile tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle YDK'ye sevk edilmişti.

KINAMA CEZASI ALDI

Alınan son karara göre, 24 Haziran seçimi sonrasında CHP'de yönetimin değişmesi gerektiğini söyleyen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol hakkında Yüksek Disiplin Kurulu'nda 'kınama' cezası verildi.

Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen vekile ceza

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