Kılıçdaroğlu'nun ittifak planı: HDP'li değil Kürt olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, önceki gün partisinin il başkanlarıyla yaptığı 4 saatlik toplantıda yerel seçimlerle ilgili ittifak planını paylaştığı öğrenildi.

CHP lideri, Kürt kökenli, saygın ancak HDP kimliği ile öne çıkmayan birini aday göstererek kimseye belli etmeden ittifak yapmaya karar verdi.

Milliyet'in haberine göre, CHP lideri toplantıda şöyle konuştu:

"YASAL OLARAK İTTİFAK YOK, YAPACAKSINIZ"

“Yerel seçimlerde yasal olarak ittifak yok. Arkadaşlar, ‘Biz kendi aramızda ittifak yapacağız’ dediler. Zaten yapacaksınız. Biz size ittifak yapmayın mı dedik? Öyle bir aday çıkaracağız ki beldenin bütün vatandaşlarının oyunu alacak diyoruz.

"HDP'Lİ DEĞİL AMA KÜRT OLACAK"

Öyle adaylar bulacaksınız ki diyelim ki HDP’nin oyunun da çok yoğun olduğu Esenyurt’ta, bizden bir başkan çıkar, HDP kimliği çok öne çıkmamış ama Kürt kimliği ile saygın bir kişi bulursanız o da başkan yardımcısı olur.

"İYİ PARTİ'DEN BİRİ GENEL SEKRETER OLUR"

İYİ Parti’den birisi de genel sekreter olur, yapabilirsiniz. Burada bütün amaç belediyeyi bir şekilde almak.

İYİ PARTİ, HDP, SP İLE BİR ARAYA GELİNEBİLİR"

Yerelde ittifaklar değişir. İYİ Parti, HDP, SP var. Bir araya gelinebilir, tek aday çıkarılabilir. Bu yerelin kendi koşullarına göre saptanması gereken bir stratejidir.”