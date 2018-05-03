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Kılıçdaroğlu'nun kardeşinin üyelik başvurusu reddedildi

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye üyelik başvurusunu reddettiklerini bildirdi.

AA | 03.05.2018 - 15:01..
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AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye üyelik başvurusunu reddettiklerini bildirdi.

Kılıçdaroğlu'nun kardeşinin üyelik başvurusu reddedildi

Şengül, yaptığı yazılı açıklamada, Celal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye İzmir'den üye olmak için başvuruda bulunduğunu belirtti.

"AİLE İÇİ ANLAŞMAZLIĞI SİYASETE ALET ETMEK"

Gündemi daha önce de sıkça meşgul eden bir konunun artık gündemden çıkması gerektiğini vurgulayan Şengül, şunları kaydetti:

"Biz aile içindeki bir anlaşmazlığın siyasete alet edilmesini doğru bulmadığımız için başvurusunu reddetmek durumunda kaldık. Bizler AK Parti olarak, aile arasında yaşanan bir problemin içerisinde olmayacağımız gibi böyle bir konunun siyasete alet edilmesine de kesinlikle karşıyız."

"DAHA ÖNEMLİ GÜNDEMLERİMİZ VAR"

Bu çekişmenin içerisinde olmak istemediklerini, böyle bir şeye de prim vermeyeceklerini bildiren Şengül, "Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanının aile içi sorunlarının gündeme getirilerek siyasi malzeme yapılmaya çalışılmasını doğru ve etik bulmuyoruz. Bizim parti olarak daha önemli gündemlerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

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