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Kılıçdaroğlu'nun katıldığı anma töreninde salon boş kaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerine katıldığı Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde boş salonla karşılaştı.

İHA | 13.10.2018 - 12:14..
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Kılıçdaroğlu'nun katıldığı anma töreninde salon boş kaldı

55. Ulusal, 29. Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve kültür sanat etkinlikleri, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesi Çilehane mevkisinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nde başladı.

SALON BOŞ KALDI

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir Vali Yardımcısı Nevzat Sinan, CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu ve az sayıda vatandaş katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı anma töreninde salon boş kaldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun salona giriş yaptığında az sayıda vatandaşla karşılaşması sonrasında yüzündeki şaşkınlık objektiflere yansırken, program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.Kılıçdaroğlu'nun katıldığı anma töreninde salon boş kaldı

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı anma töreninde salon boş kaldı

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