Kılıçdaroğlu'nun katıldığı anma töreninde salon boş kaldı

55. Ulusal, 29. Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve kültür sanat etkinlikleri, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesi Çilehane mevkisinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nde başladı.
SALON BOŞ KALDI
Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir Vali Yardımcısı Nevzat Sinan, CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu ve az sayıda vatandaş katıldı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun salona giriş yaptığında az sayıda vatandaşla karşılaşması sonrasında yüzündeki şaşkınlık objektiflere yansırken, program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.