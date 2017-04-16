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Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği 8. seçim

CHP Genel Başkanlığına geldiğinden beri 8. kez seçim kaybeden Kılıçdaroğlu yine istifa etmiyor.

16.04.2017 - 21:01
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Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği 8. seçim

CHP'nin tüm kurultaylarında kazanmasına rağmen, genel, yerel, halk oylaması şeklindeki seçimlerin hiçbirinde başarı sağlayamayan Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceği yine gündemde.

KILIÇDAROĞLU'NUN KAYBETTİĞİ 8. SEÇİM

16 Nisan halk oylaması, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplamda kaybettiği 8. seçim oldu.

Kılıçdaroğlu bugüne kadar kaybettiği tüm seçimlerde, kendisini ve partisi CHP'yi başarılı bulduğunu söylemiş ve istifanın söz konusu olmadığını belirtmişti.

"NİYE İSTİFA EDEYİM Kİ"

Son olarak Nazlı Çelik'in programına konuk olan Kılıçdaroğlu,"Evet çıkarsa niye istifa edeyim ki. Biri bana bir gerekçe söyleyecek. Makul bir gerekçe ise biz de istifa ederiz." demişti.

Kılıçdaroğlu: Niye istifa edeyim ki VİDEO

"BU SONUÇLAR ŞAİBELİ"

Öte yandan CHP'li milletvekili Erdoğan Toprak, referandum sonrası yaptığı ilk açıklamada; "Kılıçdaroğlu bu sonuçların şaibeli olduğunu söylüyor." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği 8. seçim

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