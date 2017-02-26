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Kılıçdaroğlu'nun kış lastiği isyanı

CHP Parti Meclisi'nde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, OHAL uygulamasını sert sözlerle eleştirdi.

26.02.2017 - 15:01
  1. Haberler
  2. Politika
Kılıçdaroğlu'nun kış lastiği isyanı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin eski milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) üyeleri ve il başkanlarıyla CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıya katıldı.

"KIŞ LASTİĞİNİN OHAL İLE NE İLGİSİ VAR"

Olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına yönelik eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Kışın kullanılacak araba lastiğinin OHAL ile ne ilgisi var? Kararname ile düzenleniyor. Şu anda zaten fiilen TBMM’nin yetkileri elinden alınmış durumda. Sorun şu; TBMM Başkanı, çıkıp, şu açıklamayı yapmaya cesaret edemiyor. ’Siz, parlamentonun yetkilerini gasp edemezsiniz’ diyemiyor. Sorun burada. Herkes üstlendiği görevi yerine getirse sorun çözülecek."

Kılıçdaroğlu'nun kış lastiği isyanı İZLE

Kılıçdaroğlu'nun kış lastiği isyanı

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