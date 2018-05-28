Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran terörist öldürüldü

25 Ağustos 2016'da Artvin'in Merkez Soğuksu bölgesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırı düzenleyen terörist, konvoyun emniyetini almakta olan jandarmalardan J.Ulş. Er Fatih Çaybașı'yı şehit etmişti.

İçleri Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

2016'DA KONVOYA SALDIRMIŞTI

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu konvoya Atvin'de saldırı düzenleyen ve bir Jandarma erinin şehit edilmesine neden olan terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Kars İli Kağızman İlçesi Madur Bölgesinde faaliyet gösteren bir grup teröriste yönelik, 22.05.2018 tarihinde yapılan operasyonda, ölen teröristler arasında sözde Artvin açılım grup sorumlusu Velat (K) Behçet Avras isimli örgüt mensubunun da etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu teröristin, 25 Ağustos 2016 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konvoyunun Artvin, Merkez Soğuksu bölgesinde emniyetini almakta iken, teröristler tarafından şehit edilen J.Ulş. Er Fatih Çaybașı'nın failerinden olduğu belirlenmiştir."