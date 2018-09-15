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Kılıçdaroğlu’nun koruma ekibi ölümden döndü

Bursa'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumalarının bulunduğu araca tır çarptı.

İHA | 15.09.2018 - 13:27..
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Bursa Orhangazi’de bir programa katılacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibinde yer alan iki koruma, Bursa’dan Orhangazi’ye gitmek için yola çıktı.

Korumalar, Gedelek kavşağını geçtikten 200 metre sonra araçlarını emniyet şeridine park etti.

TIR ARACIN KAPISINI BİÇTİ

Kılıçdaroğlu’nun koruma ekibinde olduğu öğrenilen sürücü aşağı inmek için kapıyı açtı. Bu esnada aynı yönde ilerleyen İran plakalı tır otomobilin kapısını biçti. Koruma aracının arkasında bulunan bir başka otomobile de hasar veren tır güçlükle durabildi.

Koruma aracındaki iki koruma kazayı yara almadan atlattı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Kılıçdaroğlu’nun koruma ekibi ölümden döndü

Kılıçdaroğlu’nun koruma ekibi ölümden döndü

Kılıçdaroğlu’nun koruma ekibi ölümden döndü

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