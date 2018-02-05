Kılıçdaroğlu'nun listesindeki 9 kişi PM'ye giremedi

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Kazakistan'da genç bir erkek kadınların yarıştığı güzellik yarışmasında finale kaldı. Finale kalan genç, erkek olduğunu itiraf etti.

Yarışmada finale kalınca erkek olduğunu itiraf etti

Terör örgütüne yönelik operasyonda tespit edilen 5 sığınakta, 2 roketatar sevk fişeğinin yanı sıra çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ukraynalı 2 aktivist sanatçı, ABD Başkanı Donald Trump'ın portresini bozuk paralarla yaptı.

Bozuk paralarla yapılan Trump portresi

Cansu Dere ve Engin Akyürek aşkı gündeme bomba gibi düşmüşken şimdi de evleri birleştirdikleri öğrenildi.

1 Şehitleri aşağılayan Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun listesinde Kurultayın 2. gününde Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde Sera Kadıgil'in olması tepkilere neden oldu.

2 ABD konvoyu ile Kuzey Irak'tan PYD'ye yardım ABD ordusuna ait zırhlı güvenlik araçlarının bulunduğu büyük bir konvoyun, Kuzey Irak Kürt yönetimi kontrolündeki Fişhabur'dan Kamışlı'ya geçtiği iddia edildi.

3 Danimarka'da PKK yandaşlarına Türk tokadı Danimarka'da Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto eden terör örgütü PKK yanlısı bir grubu, Türk vatandaşı bir kadın tarafından tek başına protesto edildi.

4 'Siyanür içtim bana dokunmayın' notu bırakıp intihar etti Antalya'da yalnız yaşayan Serkan Çırağ, evinde henüz belirlenemeyen bir madde içerek intihar etti.

5 Osman Pamukoğlu'nun Türk ordusuna güveni tam Televizyon programlarında bazı yorumcuların endişeli açıklamalar yaptığını ifade eden Pamukoğlu, Türk ordusunun disipliniyle Afrin'i bitireceğini söyledi.

6 İdlib'de sivillere klor gazıyla saldırı Suriye rejiminin İdlib'e klor gazıyla düzenlediği saldırıda 7 sivilin etkilendiği açıklandı.