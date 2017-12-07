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Kılıçdaroğlu'nun MİT raporu iddiası FETÖ kaynaklı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, CHP Lideri'nin FETÖ'cülerin hazırlayıp, FETÖ'cü gazetecinin yayınladığı raporun üzerine atladığını esas büyük bombanın bu olduğunu yazdı.

Haber Merkezi | 07.12.2017 - 09:43..
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Kılıçdaroğlu'nun MİT raporu iddiası FETÖ kaynaklı

Gazeteci yazar Abdülkadir Selvi bugünkü köşesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun  “Rıza Sarraf’ı da izleyen bu devletin saygın kurumları var. 18 Nisan 2013 tarihinde dönemin başbakanı Erdoğan’ın önüne bilgi notu bırakılır, konusu Rıza Sarraf’tır. MİT, 3 sayfalık bilgi notu bırakılır” sözleriyle gündeme getirdiği MİT raporlarına değindi.

"KOKMUŞ BALIK"

Selvi konuya ilişkin şöyle yazdı:

"Kemal Bey’in gündeme getirdiği MİT iddiası, yeni bir haber değil, tam aksine bayat bir yemekmiş.

Gazetecilik deyimiyle kokmuş balık.

KAYNAK FETÖ'CÜ FİRARİ BİR GAZETECİ

Haber, 5 Ocak 2014 tarihinde T24 haber sitesinde, “MİT 8 ay önce yazmış; bakanların Zarrab’la ilişkisi ortaya çıkarsa!...” başlığıyla yayınlanmış. 17-25 Aralık’tan 10 gün sonra. Hem de Arzu Yıldız imzasıyla.

Arzu Yıldız kim? Telefonunda ByLock çıkan, FETÖ’nün firari gazetecilerinden. Şu sıralarda ABD’deki Zarrab davasını yayınlamakla meşgul. Adem Yavuz ArslanTuncay Opçin ve Fuat Avni ya da Said Sefa gibi. Kemal Bey hatırlamaz ama Ergenekon mağdurlarının Taraf gazetesindeki operasyonel haberlerinden tanıdığı bir gazeteci. Yani demem o ki, Kemal Bey’in “büyük bomba”sının kaynağı FETÖ’cü firari bir gazetecinin haberi.

MİT’E SORULDU: SİZE Mİ AİT?

Aslında Kemal Bey’in de çok iyi hatırlaması gerekiyor. Bir ipucu vereyim; Kılıçdaroğlu ile Zarrab arasındaki İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen “tazminat davası”na MİT 3 sayfalık resmi bir yazı gönderiyor. MİT’in yazı göndermesinin nedeni, tam da bugün bizim tartıştığımız büyük bombayla ilgili. Kılıçdaroğlu’nun avukatları MİT’in 18 Nisan 2013 tarihinde Başbakanlığa gönderdiği yazıyı delil olarak sununca, mahkeme yazının MİT’e ait olup olmadığını tespit etmek üzere MİT’e bir yazı yazıyor.

MİT'İN YANITI: BÖYLE BİR RAPORUMUZ YOK

MİT’ten gelen 3 sayfalık cevap 10 Aralık 2015 tarihindeki duruşmada mahkeme başkanı tarafından açıklanıyor. MİT tarafından mahkemeye gönderilen cevabi yazıda, “18 Nisan 2013 tarihli Reza Zarrab’ın suç işlediğine dair tespitler içeren teşkilatımız tarafından hazırlanarak Başbakanlık makamına sunulan rapor bulunmamaktadır.” deniliyor.

BÜYÜK BOMBA BU!

2 yıl önce yaşanan bu durumu en iyi Kemal Bey’in bilmesi lazım. Peki bile bile niye kullandı? Orasını bilmem. Ama Kemal Bey’e bir tüyo vereyim. MİT tarafından Başbakanlığa gönderildiği iddia edilen yazı, MİT’ten ihraç edilen FETÖ’cüler tarafından hazırlanmış. Biliyorsunuz, MİT’ten 250 FETÖ’cü ihraç edilmişti. Bu yazıyı hazırlayanlar da ihraç edilenler arasında. Yani MİT’teki FETÖ’cü hazırlamış, FETÖ’cü gazeteci yayınlamış, Kemal Bey de bunun üstüne atlamış.

Büyük bomba doğrusu..."

Kemal Kılıçdaroğlu iddia ettiği belgeleri açıkladı VİDEO

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