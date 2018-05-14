Kılıçdaroğlu'nun oğlu Malezya siyasetini yorumladı

Güney Asya ülkesi Malezya'da seçimi muhalefet ittifakı kazandı, 60 yıldan uzun süre iktidar olan koalisyon devrildi. Ülkenin eski başbakanı 92 yaşındaki muhalif siyasetçi Mahathir Muhammed'in başında olduğu Harapan Rakyat (Halkın Umudu) adlı muhalefet ittifakı, hükümet için gerekli 112 sandalyelik barajı geçip mecliste 115 sandalye kazandı.

Sputinik'ten RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Malezya üzerine çalışmalar yapan akademisyen oğlu Dr. Kerem Kılıçdaroğlu, Malezya'daki seçimleri yorumladı.

BÜYÜK SÜPRİZ

Malezya'daki seçimin sonucunun büyük bir sürpriz olduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Sürpriz olması normal. Çünkü bir önceki hükümet, bütün devlet kaynaklarını elinde tutuyordu. Medyayı kontrol ediyorlardı. Bu açıdan muhaliflerin kazanması büyük bir sürpriz. 1957'den beri aynı parti ve bu partinin başını çektiği Milliyetçi Cephe iktidardaydı" ifadelerini kullandı.

"SEÇİM SİSTEMİNİ KENDİLERİNE UYDURDULAR"

Malezya'daki iktidar değişikliğini anlamak için 2013 yılındaki seçimleri incelemek gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "2013 yılında Milliyetçi Cephe, muhaliflere göre daha az oy almışlardı. Muhalif koalisyon yüzde 50 civarı oy almışken, Milliyetçi Cephe yüzde 47'de kaldı. Fakat parlamentoya yansıması daha farklı oldu. Yüzde 47 oyla, 222 kişilik parlamentodan 132 milletvekili çıkarmayı başardılar. Seçim sistemini kendilerine uydurmuşlardı. Bir kaç teknik değişiklik yapılmıştı. Seçim hilesi gibiydi. Fakat 2018'de böyle olmadı, Milliyetçi Cephe ciddi bir oy kaybı yaşadı. Yüzde 35 civarında oy aldılar" diye konuştu.

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