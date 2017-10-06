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Kılıçdaroğlu'nun oğlu yemin etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu yemin etti.

06.10.2017 - 11:18
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Sivas'ta, acemi eğitimlerini tamamlayan kısa dönem askerler için yemin töreni düzenlendi. Törende, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu da yemin etti.

Kılıçdaroğlu'nun oğlu yemin etti

KILIÇDAROĞLU PROTOKOLDEN İZLEDİ

Törene Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve Kerem Kılıçdaroğlu'nun nişanlısı Mine Alşan katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi protokolde yer alırken müstakbel gelin Mine Alşan arkada oturdu.

"SON DERECE MUTLUYUM"

Tören sonrası kısa bir açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Son derece mutluyum. Asker ocağında oğlumu görmek beni son derece mutlu etti. Huzurluyum aynı zamanda. Oğlumla gurur duyuyorum. Geldi, askerliğini yapıyor; inşallah evine huzur içinde döner" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun oğlu yemin etti VİDEO


Kılıçdaroğlu'nun oğlu yemin etti

Kılıçdaroğlu'nun oğlu yemin etti

Kılıçdaroğlu'nun oğlu yemin etti

Kılıçdaroğlu'nun oğlu yemin etti

Kılıçdaroğlu'nun oğlu yemin etti

Kılıçdaroğlu'nun oğlu yemin etti

Kılıçdaroğlu'nun oğlu yemin etti

Kılıçdaroğlu'nun oğlu yemin etti

Kılıçdaroğlu'nun oğlu yemin etti

Kılıçdaroğlu'nun oğlu yemin etti

Kılıçdaroğlu'nun oğlu yemin etti

Kılıçdaroğlu'nun oğlu yemin etti

Kılıçdaroğlu'nun oğlu yemin etti

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