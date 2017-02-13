Kılıçdaroğlu'nun referandum stratejisi: Canvassing

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bugün kurmaylarıyla bir araya geleceği Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da kampanyanın detayları değerlendirilecek.

YSK'NIN KARARI TARTIŞILDI

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre CHP’nin yürüteceği kampanya belirlenirken en çok tartışılan konu, gazete, televizyon ve radyo gibi kitle iletişim araçlarının etkili olarak kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin soru işaretleri oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ilkeleri uyarınca özel radyo ve televizyonların siyasi partilere eşit söz hakkı tanıması zorunluluğunun geçen hafta 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kaldırılması PM’de, “Peki biz sesimizi nasıl duyuracağız” sorularına neden oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN KAYGILARI

CHP Lideri, “‘Kılıçdaroğlu’nu kimse dinlemesin’; bu arayış içindeler. Son KHK ile havuz medyasına ceza yazılmasın diye ‘eşitlik ilkesini’ de kaldırdılar. Çünkü bizim konuşmalarımıza mecburen yer vereceklerdi, şimdi onu da kaldırdılar. Adil bir referandumun önüne yeni engeller getiriyorlar. Bir TRT kalıyor ki, zaten tamamen hükümetin kontrolü altında” dedi.

"YA YENİ BİR YOL BULACAĞIZ YA YENİ BİR YOL YAPACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, partililere Kartacalı ünlü komutan Hannibal’ın “Ya yeni bir yol bulacağız ya yeni bir yol yapacağız” sözünü anımsatarak “Bu tablo karşısında umutsuz olmayın” dedi ve izlenecek yöntemleri tek tek sıraladı.

CANVASSİNG TEKNİĞİYLE İKNA EDECEKLER

Partililerin “Seçmene nasıl ulaşacağız?” sorusuna “gezerek” diye yanıt veren Kılıçdaroğlu, partililerden, kapı kapı dolaşarak ve seçmenlerle yüz yüze iletişimi gerektiren ‘canvassing’ tekniğini kullanarak vatandaşları ikna etmelerini istedi.

Kılıçdaroğlu ve kurmayları mitinglerden çok il ve ilçelerde kanaat önderleriyle bir araya gelip sorularını yanıtlayacak.

CANVASSİNG TEKNİĞİ NEDİR?

Bu teknikle seçmene bizzat giderek ikna etme hedeflenir. Siyasal kampanyalarda canvassing uygulamasının genelde iki biçiminin olduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi, daha çok yüzyüze çalışmaları kapsayan kapı kapı canvassing, diğeri ise telefonla yapılan aramalardır.

İLHAM KAYNAĞI

Hannibal, MÖ 247 ile MÖ 183 yılları arasında yaşamış Kartacalı politikacı ve general. En büyük askeri dehalardan biri olarak tanınıyor. Askeri tarihçi Theodore Ayrault Dodge, Hannibal’ı ‘stratejinin babası’ olarak nitelendirir. Roma’nın en büyük düşmanı olarak II. Pön Savaşı’ndaki başarılarıyla tanınır. Hanibal’ın hayatını kaybettiği Gebze’de adına anıt dikilmişti.