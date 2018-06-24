Kılıçdaroğlu'nun sandığında Muharrem İnce birinci

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine iddialı bir şekilde hazırlanan Doğu Perinçek, yine seçmenin tercihi olamadı.

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Son 4 seçimin en sakini

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre; bu seçim son 4 seçime göre en sakin geçen seçim oldu.