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Kılıçdaroğlu'nun sandığında Muharrem İnce birinci

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıktan Muharrem İnce çıktı.

İHA | 24.06.2018 - 19:23..
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Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için saat 08.00’de başlayan oy verme işlemleri saat 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımı başladı.

İNCE'YE 190 OY

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve ailesinin oy kullandığı Arjantin İlkokulu'ndaki 4173 nolu sandıktan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye 190, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 110, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a 9, İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener' e 34, Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'na 11 oy çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun sandığında Muharrem İnce birinci

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