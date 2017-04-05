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Kılıçdaroğlu'nun şarkı söylediği anlar TRT Arşiv'de

CHP Lideri, 1994 yılında katıldığı televizyon programında söylenen şarkıya eşlik etmişti.

05.04.2017 - 15:47
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Kılıçdaroğlu'nun şarkı söylediği anlar TRT Arşiv'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde TRT'de ekrana gelen Zirveye Ulaşanlar programına katılmıştı.

HEP BİRLİKTE SÖYLEDİLER

Sanatçıların SSK'da yaşadığı sorunlar hakkında açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, programın son kısmında ise söylenen şarkıya eşlik etmişti.

O anlara ait görüntüler, TRT Arşiv'de yerini aldı.

Kılıçdaroğlu'nun şarkı söylediği anlar TRT Arşiv'de VİDEO

KİMLER KONUK OLDU

Ümit Utku'nun sunuculuğunu yaptığı programın 2. bölümünde;  Kemal Kılıçdaroğlu, Sırrı Gültekin, Seval Uğur, Sevim Tuna ve Nejat Saydam konuk olarak yer almıştı.

Kılıçdaroğlu'nun şarkı söylediği anlar TRT Arşiv'de

Kılıçdaroğlu'nun şarkı söylediği anlar TRT Arşiv'de

Kılıçdaroğlu'nun şarkı söylediği anlar TRT Arşiv'de

Kılıçdaroğlu'nun şarkı söylediği anlar TRT Arşiv'de

Kılıçdaroğlu'nun şarkı söylediği anlar TRT Arşiv'de

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