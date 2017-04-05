CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde TRT'de ekrana gelen Zirveye Ulaşanlar programına katılmıştı.
HEP BİRLİKTE SÖYLEDİLER
Sanatçıların SSK'da yaşadığı sorunlar hakkında açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, programın son kısmında ise söylenen şarkıya eşlik etmişti.
O anlara ait görüntüler, TRT Arşiv'de yerini aldı.
Kılıçdaroğlu'nun şarkı söylediği anlar TRT Arşiv'de VİDEO
KİMLER KONUK OLDU
Ümit Utku'nun sunuculuğunu yaptığı programın 2. bölümünde; Kemal Kılıçdaroğlu, Sırrı Gültekin, Seval Uğur, Sevim Tuna ve Nejat Saydam konuk olarak yer almıştı.