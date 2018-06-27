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Kılıçdaroğlu'nun üstü çizildi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığını bırakmasını isteyenlerin sayısı artıyor. İnce'nin etrafında toplananların arasına CHP onursal kurul üyesi Önay Alpago da katıldı.

Haber Merkezi | 27.06.2018 - 05:26..
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Kılıçdaroğlu'nun üstü çizildi

CNN Türk'teki Neler oluyor? programının konuğu Önay Alpago, Kılıçdaroğlu'nun koltuğu Muharrem İnce'ye teslim etmesi gerektiğini belirtti.

Önay Alpago: Kılıçdaroğlu liderliği İnce'ye bırakmalı VİDEO

"GENEL BAŞKANLIĞI İNCE'YE BIRAKSIN"

Alpago, "Kemal Kılıçdaroğlu benim genel başkanım. Çok da saygı duyduğum ve sevdiğim bir insan. Ancak oturma eylemlerine ya da kurultay taleplerine gerek kalmadan, CHP üyesi ve onur kurulu üyesi olarak benim fikrim; kendisi bir kurultay yapmalıdır." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu bırakması gerektiğini belirten Alpago, "Bu noktada başarı göstermiş, toplumun sevdiği, kucakladığı ve inandığı bir kişiye yani İnce'ye genel başkanlığı kendisi teklif etmelidir. Ya da önünü açmalıdır." şeklinde konuştu.

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