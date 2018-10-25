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Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim stratejisi

Daha önce 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yeni stratejiler geliştirerek başarıya ulaşmaya çalışıyor.

Haber Merkezi | 25.10.2018 - 07:27..
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Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim stratejisi

Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim stratejisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, dün MYK sonrasında açıklama yaptı. Buna göre CHP, 77 ilçe, 28 belde olmak üzere 105 adayını belirledi.

"HAYIR BİLEŞENLERİNİN DESTEKLEYECEĞİ ADAY"

105 ismin açıklamansı bazı partililerin tepkisine neden oldu. Partide adayların erken açıklandığı kaygısı vardı. Ancak Kılıdaroğlu partisinin seçim stratejisini açıklayarak, "hayır bileşenlerinin destekleyeceği" adayları belirleyeceklerini söyledi.

"ÖN SEÇİM SAĞLIKLI BİR YÖNTEM DEĞİL"

PM toplantısında Kılıçdaroğlu’nun partinin adaylarını mutabakat içinde açıklayacağını söylediği ve partinin pek çok yerle ilgili anket yaptırdığını belirttiği öğrenildi. Cumhuriyet'ten Mahmut Ilıcalı'nın haberine göre Kılıçdaroğlu’nun toplantıda önseçim konusunda gelen taleplerle ilgili olarak da “Ön seçim sağlıklı bir yöntem değil. Başarı getirecek bir yöntem değil” dediği ifade edildi.

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