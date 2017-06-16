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Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünden en çok polisler etkileniyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul'a doğru geçtiği yol üstünde bulunan merkezlerde polisler görev başında.

16.06.2017 - 16:24
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Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünden en çok polisler etkileniyor

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünü, hazırlanan programa göre 23 gün sürecek. Her gün birkaç saat yürüyen CHP liderini görmek için, güzergah üzerinde yer alan merkezlerde yaşayan vatandaşlar yol kenarında bekliyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN GÜVENLİĞİ İÇİN POLİS 7/24 GÖREVDE

Kılıçdaroğlu'nun yürüdüğü yol boyunca, gezargahın hem önünde hem de arkasında kalan merkezlerde polisler izinsiz çalışıyor. Güvenlik görevlileri, Kılıçdaroğlu'nu görmek isteyen vatandaşların oluşturduğu kalabalıkta güvenliği sağlıyor, araçları ve kişileri, Kılıçdaroğlu'nun güvenliği için tek tek arıyor.

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünden en çok polisler etkileniyor

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