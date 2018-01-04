Kılıktan kılığa giren dilenciler

Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri tablosu giderek ağırlaşırken geçen yıl 328 olan kadın cinayeti sayısı bu yıl 409'a yükseldi.

Dışişleri Bakanlığı: "(Hakan Atilla davası) Daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye’nin içişlerine müdahil edilmiştir"

Balat'taki "Demir Kilise" olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Borisov'un katılacağı törenle 7 Ocak Pazar günü ibadete açılacak.

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İsmail Kartal: Löw'le Real Madrid'i çalıştıracaktık

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, Löw'le birlikte Real Madrid'in başına geçeceklerini ancak buna Merkel'in engel olduğunu söyledi.