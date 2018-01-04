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Kılıktan kılığa giren dilenciler

Çobançeşme'ye otomobille gelen bir grup dilenci, kıyafetlerini değiştirdikten sonra yola çıkarak kucağında çocukla dilenmeye başladı.

İHA | 04.01.2018 - 09:14..
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E-5 Otoyolu Çobançeşme mevkinde bulunan boş bir alana gelen dilenciler, burada üstlerini değiştirdi.

Yeni kıyafetlerini çıkartıp aracın bagajındaki eski kıyafetleri giyen bir grup dilenci, ardından E-5 Otoyolu'nda dilenmeye başladı.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADI

Kucağında çocuk ve elindeki “Açız” yazılı tabelayla duygu sömürüsü yaparak trafikteki araç sürücülerinden para dilenen dilenciler, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.

Kılıktan kılığa giren dilenciler

Polisin kovalamasının ardından kucağında çocukla yakalanan dilenciye, ekipler tarafından cezai işlem uygulandı.

Kılıktan kılığa giren dilenciler VİDEO

Kılıktan kılığa giren dilenciler

Polisler tarafından yakalanan dilenciler, kendilerini çeken kameramana tepki gösterdi.

Kılıktan kılığa giren dilenciler

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