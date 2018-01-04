E-5 Otoyolu Çobançeşme mevkinde bulunan boş bir alana gelen dilenciler, burada üstlerini değiştirdi.
Yeni kıyafetlerini çıkartıp aracın bagajındaki eski kıyafetleri giyen bir grup dilenci, ardından E-5 Otoyolu'nda dilenmeye başladı.
POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADI
Kucağında çocuk ve elindeki “Açız” yazılı tabelayla duygu sömürüsü yaparak trafikteki araç sürücülerinden para dilenen dilenciler, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.
Polisin kovalamasının ardından kucağında çocukla yakalanan dilenciye, ekipler tarafından cezai işlem uygulandı.
Kılıktan kılığa giren dilenciler VİDEO
Polisler tarafından yakalanan dilenciler, kendilerini çeken kameramana tepki gösterdi.