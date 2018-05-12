taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.852
USD
4,3141
EURO
5,1526
ALTIN
182,86
PETR
76,9900

Kilim dokumacılığını 3'üncü kuşak olarak sürdürüyor

Kırşehir'de halı ve kilim dokumacılığını 3'üncü kuşak olarak sürdüren Zeynep Kaplan, geleneği 48 yaşındayken aldığı üniversite eğitimiyle taçlandırıp yarım asırdır yaşatıyor.

AA | 12.05.2018 - 11:48..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Dokumacılığı çocuk yaşta annesinden öğrenen Zeynep Kaplan, usta öğretici olarak Mucur Halk Eğitim Merkezi ile Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasında verdiği derslerle, yüzlerce kadına dokumacılık sanatının inceliklerini öğretti.

TÜRK EL SANATLARI BÖLÜMÜNÜ OKUDU

Zeynep Kaplan, "İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul'a ağabeyimin yanına taşındım. 18 yaşında evlendiğimde ilkokul mezunuydum. Açıköğretimden sınavlara girerek ortaokulu ve liseyi bitirdim. Oğlumla beraber üniversite sınavına girdim. İnönü Üniversitesinde Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü'nde okudum" dedi.

Kilim dokumacılığını 3'üncü kuşak olarak sürdürüyor

"İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM"

Terziliği de annesinden öğrendiğini ve yaptığı işi çok sevdiğini vurgulayan Zeynep Kaplan, "Usta öğretici olarak yıllarca Mucur Halk Eğitim Merkezinde çalıştım. Kırşehir Belediyesi ve Ticaret Odasında dokuma kursu verdim. 146 kadının Ticaret Odasından belge almasına katkı sundum. 2006 yılında terzi dükkanı açtım. Çok memnunum, severek yapıyorum işimi" diye konuştu.

Kilim dokumacılığını 3'üncü kuşak olarak sürdürüyor

"BİLDİKLERİMİ TORUNLARIMA AKTARIYORUM"

Zeynep Kaplan şöyle devam etti, "Ben çocukken annem ve ablam kilim dokurdu. Onlar kilimden inince tezgahın yukarısına çıkarlardı. Ben de çıkardım ama yanlış yapardım. Kızarlardı, söküp tekrar yaparlardı. Annem anneannemden öğrenmiş dokumayı, ben de annemden öğrenip çocuklarıma öğrettim. 3 çocuğum, 10 torunum var. Torunlarım da benim gibi hevesli bir biçimde tezgahın başına oturuyorlar. Bildiklerimi onlara da aktarmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Kilim dokumacılığını 3'üncü kuşak olarak sürdürüyor

Kilim dokumacılığını 3'üncü kuşak olarak sürdürüyor

Kilim dokumacılığını 3'üncü kuşak olarak sürdürüyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Uluslararası Çayda Çıra Film ve Sanat Festivali başladı
Elazığ'da 11. Uluslararası Çayda Çıra Film ve Sanat Festivali'nin açılış galası sinema ve dizi oyuncularının katılımıyla gerçekleştirildi.
Edremit'te klasik müzik konseri
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Orkestrası, Balıkesir'in Edremit ilçesinde konser verdi.
3. Etnospor Kültür Festivali'nde yöresel tatlar
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen 3. Etnospor Kültür Festivali'nde, Türkiye'nin çeşitli kentlerine ait ürünler ve yöresel lezzetlerin tanıtımı yapılıyor.
Uluslararası Balık Festivali'ne büyük ilgi
Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen 2. Milas Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'de adaylığı kesinleşen tek milletvekili

CHP'de adaylığı kesinleşen tek milletvekili

55
Temel Karamollaoğlu ile tartışan şehit eşinden açıklama

Temel Karamollaoğlu ile tartışan şehit eşinden açıklama

293
Tokat'ta bir anne 2,5 yıl sonra oğlunun acı haberini aldı

Tokat'ta bir anne 2,5 yıl sonra oğlunun acı haberini aldı

51
ANAR'a göre seçimler ikinci tura kalmayacak

ANAR'a göre seçimler ikinci tura kalmayacak

196
AB ve AP'de Türkiye aleyhine propagandası

AB ve AP'de Türkiye aleyhine propagandası

143
Şahin Alpay'ın ev hapsi kaldırıldı

Şahin Alpay'ın ev hapsi kaldırıldı

61
Beşiktaş'tan F.Bahçe yorumu: İlahi adalet

Beşiktaş'tan F.Bahçe yorumu: İlahi adalet

111
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM