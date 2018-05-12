Kilim dokumacılığını 3'üncü kuşak olarak sürdürüyor

Dokumacılığı çocuk yaşta annesinden öğrenen Zeynep Kaplan, usta öğretici olarak Mucur Halk Eğitim Merkezi ile Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasında verdiği derslerle, yüzlerce kadına dokumacılık sanatının inceliklerini öğretti.

TÜRK EL SANATLARI BÖLÜMÜNÜ OKUDU

Zeynep Kaplan, "İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul'a ağabeyimin yanına taşındım. 18 yaşında evlendiğimde ilkokul mezunuydum. Açıköğretimden sınavlara girerek ortaokulu ve liseyi bitirdim. Oğlumla beraber üniversite sınavına girdim. İnönü Üniversitesinde Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü'nde okudum" dedi.

"İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM"

Terziliği de annesinden öğrendiğini ve yaptığı işi çok sevdiğini vurgulayan Zeynep Kaplan, "Usta öğretici olarak yıllarca Mucur Halk Eğitim Merkezinde çalıştım. Kırşehir Belediyesi ve Ticaret Odasında dokuma kursu verdim. 146 kadının Ticaret Odasından belge almasına katkı sundum. 2006 yılında terzi dükkanı açtım. Çok memnunum, severek yapıyorum işimi" diye konuştu.

"BİLDİKLERİMİ TORUNLARIMA AKTARIYORUM"

Zeynep Kaplan şöyle devam etti, "Ben çocukken annem ve ablam kilim dokurdu. Onlar kilimden inince tezgahın yukarısına çıkarlardı. Ben de çıkardım ama yanlış yapardım. Kızarlardı, söküp tekrar yaparlardı. Annem anneannemden öğrenmiş dokumayı, ben de annemden öğrenip çocuklarıma öğrettim. 3 çocuğum, 10 torunum var. Torunlarım da benim gibi hevesli bir biçimde tezgahın başına oturuyorlar. Bildiklerimi onlara da aktarmak istiyorum" şeklinde konuştu.



