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Kilis ve Hatay'da esnaf borcuna erteleme

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Kilis'in tamamı, Hatay'ın 6 ilçesinde esnafların vergi borçlarının 2018 sonuna kadar ertelendiğini söyledi.

Haber Merkezi | 05.02.2018 - 19:22..
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Kilis ve Hatay'da esnaf borcuna erteleme

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ basın toplantısı düzenledi.

"ESNAF FAİZSİZ KREDİ ALABİLECEK"

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Başbakanımızın Hatay ve Kilis'e yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarımızın Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle ortaya çıkan sorunlarına ilişkin yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Kilis esnafının tamamı ve Hatay'ın 6 ilçesinde esnafların vergi borçları 2018 tarihine kadar uzatıldı. Vatandaşa faizsiz kredi verilecek. Buradaki vatandaşlarımızın Zeytin Dalı Harekatı'ndan olumsuz etkilenmemesi için bu tedbirler alınmıştır.

Kilis ve Hatay'da esnaf borcuna erteleme VİDEO


AFRİN OPERASYONU

Hava sahasının kullanımında bir sorun yok. Suriye hava sahası etkin bir şekilde kullanılıyor. Tank saldırısıyla ilgili elimizde somut bilgiler var. YPG'ye verilen silahlar Türkiye'ye karşı kullanılıyor. Suriye'nin neresinde olursa olsun Afrin bölgesine nakledilecek her türlü silah, mühimmat Türkiye'nin hedefidir. Bunları gördüğümüz yerde vuracağız, imha edeceğiz ya da teslim alacağız. Üçüncü bir şey yoktur.

HOLLANDA İLE BÜYÜKELÇİ TARTIŞMASI

Son bir yıldır Hollanda'nın Ankara'da zaten büyükelçisi yoktur. Olmayan büyükelçilerini resmen geri çektiklerini açıklamışlardır. Bu yeni bir durum değil bizim için, malumun ilanıdır. Ancak Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmemiştir.

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