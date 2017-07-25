Kilis ilk ihracatını Katar'a zeytinyağıyla yapacak

Kilis zeytini, Valilik öncülüğünde, GAP İdaresi Başkanlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı desteğiyle yurt dışında pazar ağını kuruyor. Bu kapsamda ABD'de tanıtım programları düzenleyen Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği, zeytinyağı üretim ve ihracatında da söz sahibi olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede ABD ile zeytinyağı ihracatı konusunda anlaşmaya varan birlik, olumsuz hava koşulları nedeniyle rekoltenin yüzde 60 düşmesi dolayısıyla sıkıntı yaşıyor.

Stoklarında 10 ton zeytinyağı kalan Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği, ilk ihracatını ise Katar'a yapma kararı aldı.

Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat, yaptığı açıklamada, Kilis'in, Türkiye'deki zeytin üretiminde yüzde 26'lık paya sahip olduğunu söyledi.

KİLİS ZEYTİNİ AVRUPA'YA TANITILIYOR

Polat, son yıllarda hava şartlarından dolayı istenilen rekoltenin elde edilememesine rağmen Kilis zeytinin tanıtılması amacıyla başta ABD olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Daha önce Avrupa'ya 5 ton zeytin ihraç ettiklerini ancak hiç zeytinyağı ihracatı gerçekleştirmediklerini belirten Polat, ilk zeytinyağı ihracatlarını da Katar'a yapacaklarını kaydetti.

KALAN 10 TONU ZEYTİNYAĞININ TAMAMI KATAR'A

Stoklarında bulunan 10 tonluk son parti zeytinyağını Katar'a göndereceklerini dile getiren Polat, "Şu anda elimizde sadece 10 ton zeytinyağı kaldı. Normalde başka yerlere verecektik ancak hem ihracat yapabilmek adına hem de hükümetimizin Katar'a olan desteğinden dolayı elimizdeki son zeytinyağını bu ülkeye ihraç edeceğiz. Yaklaşık 10-15 gün içerisinde Katar'a zeytinyağlarını göndermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

ABD'YE ZEYTİNYAĞI İHRACATINA REKOLTE ENGELİ

Polat, Kilis'in marka olma yolunda hızla ilerlediğini vurgulayarak "Ben Kilis zeytinyağının tanıtılması adına Amerika'ya kadar gittim. Orada yapılan incelemeler sonucu Kilis zeytininin çok kaliteli olduğu söylendi. Amerika ile zeytinyağı ihracatı konusunda iyi bir anlaşma yaptık. Ancak bu sene zeytin yok. Yüzde 100 verim bekliyorduk, anlaşmalarda bu doğrultuda yapılmıştı ama rekoltenin düşmesi sıkıntı yarattı. Yoksa Kilis zeytinini ve zeytinyağını pazarlamada hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz." dedi.

KİLİS ZEYTİNİNİN YAĞ VERİMİ ÇOK YÜKSEK

Kilis zeytininin yağ veriminin de yüksek olduğunu ifade eden Polat, "100 kilogram Kilis zeytininden 45 kilogram civarında zeytin yağı alıyoruz. Bu verim dünyanın hiçbir yerinde yok. gemlik zeytininden 100 kilogramdan 25-30 kilogram alınıyor. Yani Kilis zeytininin aroması ve yağ verimi çok yüksek." diye konuştu.