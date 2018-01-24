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Kilis'e Afrin'den roket atıldı

Afrin'deki terör örgütü YPG/PKK'lı teröristler tarafından Kilis'teki bir camiye ve eve roketli saldırı düzenlendi.1 kişi hayatını kaybetti, 13 vatandaş ise yaralı.

AA | 24.01.2018 - 18:21..
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Kilis'e Afrin'den roket atıldı

Alınan ilk bilgilere göre, kent merkezindeki Çalık Camisi'ne saat 18.10 sıralarında atılan roket isabet etti. Bu sırada camide bulunan cemaatten yaralananlar oldu. Birkaç dakika sonra kentteki bir eve de roket isabet etti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen emniyet güçlerinin çevre güvenliğini almasının ardından sonra yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, 100 metre mesafeyle kent merkezine iki roket düştüğünü belirterek, "Biri namaz sırasında camiye düştü. Burada 8 yaralımız var, 2'sinin durumu ağır. Daha sonra 100 metre ilerisinde Kazım Karabekir Mahallesi'ne 1 roket daha düştü. Burada da çıkan dumandan etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. 2 ağır yaralımız var" dedi.

Vali Tekinarslan'ın açıklamasından bir süre sonra, hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan 1'i, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kilis’e roket atıldı: Yaralılar var VİDEO

Roket düşen caminin içerisinden görüntüler VİDEO

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