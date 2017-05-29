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Kilise korosu iyi Fetih kutlaması kötü

Dinine, kültürüne karşı bu kadar nefret dolu olmanın adı Türkiye'de solculuktur.

29.05.2017 - 15:58
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Kilise korosu iyi Fetih kutlaması kötü

Kilise korosu iyi Fetih kutlaması kötü

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