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Kilise korosu iyi Fetih kutlaması kötü
Dinine, kültürüne karşı bu kadar nefret dolu olmanın adı Türkiye'de solculuktur.
29.05.2017 - 15:58
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