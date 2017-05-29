Kilise korosu iyi Fetih kutlaması kötü

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Üçüncü havalimanında 1453 kamyon ile fethe özel tören

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Kastamonu Üniversitesi güneş otomobili yaptı

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Orucu uzun mu tutuyoruz tartışması

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Dinine, kültürüne karşı bu kadar nefret dolu olmanın adı Türkiye'de solculuktur.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yapacağı görüşmede öncelik ikili ilişkiler olacak.

Putin ve Macron bir araya geldi

Erciyes Üniversitesi eski akademisyenlerinden Prof. Dr. Y.C., babası O.C., tarafından Yunanistan’a kaçak geçirilmek istenirken yakalandı.

Eğer bazı giyim hilelerine dikkat ederseniz, olduğunuzdan daha uzun görünebilirsiniz.

Daha uzun görünmenin yolları

Kırıkkale Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada sosyal medya ramazanda vakit geçirme aracı olarak öne çıktı.

Yunan anarşistlerin Kobani'de PKK'PYD'li teröristlerle, DEAŞ'a karşı mücadele ettiği ortaya çıktı.

Estetiğe gerek kalmadan daha genç görünmenin yöntemini bulduk.

Bu maskeyle 18 yaşında gibi görüneceksiniz

1 CHP'li vekil Biçer: Askere çiğ et yedirmişler Manisa’da 1’inci Piyade Eğitim Tugayı’ ve Kırkağaç’taki komando alayında askerlerin zehirlenmesiyle ilgili CHP'li vekil açıklama yaptı

2 300 milyon yıl önce Türkiye'nin Dünya'daki yeri Dünya'nın 300 milyon yıl önceki halinin resmedildiği haritada Türkiye'nin bir okyanus ülkesi olduğu görülüyor.

3 HDP'li Sarıyıldız ve Hezer'in vekillikleri düşürülüyor Terör örgütü PKK'yla ilişkilerinin açığa çıkmasından sonra Türkiye'ye dönmeyen 2 HDP'li firarinin milletvekillikleri düşürülecek.

4 Her Ramazan yaşanan orucu uzun mu tutuyoruz tartışması Ramazan'ın gelmesiyle birlikte uzun süre oruç tutuyoruz tartışmaları başladı. Sacit Özdemir ve Abdülaziz Bayındır iki farklı açıklama yaptı.

5 The Times: Türkler gündemden kaçmak için mi havadan bahsediyor İngiliz The Times gazetesi muhabiri, Türkiye'deki hava durumunun konuşulması ve haberleştirilmesiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.

6 Sınırda yakalanan teröristin son hali Jandarma Özel Harekat, sıcak takip sonucu sınırdan Türkiye'ye sızmaya çalışan 3 teröristi etkisiz hale getirdi.