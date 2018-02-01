Kilis'e atılan roket bir lokantaya düştü

Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü mevzilerinden saat 17.40 sıralarında ateşlenen bir roket, Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet caddesinde bulunan tarihi yapıdaki lokantaya düştü.
Yaralıların bulunduğu belirtilen olay yerine ihbarla çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi.
Roketin isabet ettiği lokantada gazetecilerin de bulunduğu bilgisi verildi.
1 YARALI ÇIKARILDI
Güvenlik güçlerinin olay yerinde inceleme yapmasının ardından, sağlık ekipleri söz konusu iş yerinden 1 yaralı çıkardı. Ambulansa alınan yaralı, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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