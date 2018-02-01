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Kilis'e atılan roket bir lokantaya düştü

Afrin kırsalındaki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket, Kilis kent merkezindeki tarihi yapıdaki bir lokantaya isabet etti.

AA | 01.02.2018 - 17:43..
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Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü mevzilerinden saat 17.40 sıralarında ateşlenen bir roket, Kilis kent merkezindeki  Cumhuriyet caddesinde bulunan tarihi yapıdaki lokantaya düştü.

Kilis'e atılan roket bir lokantaya düştü

Yaralıların bulunduğu belirtilen olay yerine ihbarla çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

Roketin isabet ettiği lokantada gazetecilerin de bulunduğu bilgisi verildi.

1 YARALI ÇIKARILDI

Güvenlik güçlerinin olay yerinde inceleme yapmasının ardından, sağlık ekipleri söz konusu iş yerinden 1 yaralı çıkardı. Ambulansa alınan yaralı, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kilis'e atılan roket bir lokantaya düştü


Kilis'e atılan roket bir lokantaya düştü

Kilis'e atılan roket bir lokantaya düştü

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