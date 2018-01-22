taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.825
USD
3,8146
EURO
4,6757
ALTIN
163,49
PETR
68,5000

Kilis'e roket atıldı

Kilis'te, kent merkezine Suriye'nin Afrin bölgesinden ateşlenen 3 roket düştü.

AA | 22.01.2018 - 15:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber

s

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca saat 15.00 sıralarında art arda ateşlenen roketlerden biri Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir binanın çatısına isabet etti. Diğer roketler ise binanın yakınındaki yürüyüş yoluna ve boş alana düştü ancak patlamadı.

CAN KAYBI YOK

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Can kaybı ya da yaralının bulunmadığı olayda binada hasar oluştu.

FIRTINA OBÜSLERİ DEVREDE

Saldırının ardından sınırda konuşlu topçu birliklerince teröristlerin bulunduğu mevziler Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'nın sivil yalanı

PKK'nın sivil yalanı

129
Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı

Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı

74
Afrin harekatında milli mühimmat damgası

Afrin harekatında milli mühimmat damgası

115
Afrin operasyonunda son durum

Afrin operasyonunda son durum

51
Mattis: Türkiye endişeli ve bizi uyarmıştı

Mattis: Türkiye endişeli ve bizi uyarmıştı

93
Fransa BMGK'yi Suriye için toplayacak

Fransa BMGK'yi Suriye için toplayacak

290
El Kebir'in fazla kiloları dikkatlerden kaçmadı

El Kebir'in fazla kiloları dikkatlerden kaçmadı

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM