Kilis'e roket atıldı

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca saat 15.00 sıralarında art arda ateşlenen roketlerden biri Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir binanın çatısına isabet etti. Diğer roketler ise binanın yakınındaki yürüyüş yoluna ve boş alana düştü ancak patlamadı.

CAN KAYBI YOK

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Can kaybı ya da yaralının bulunmadığı olayda binada hasar oluştu.

FIRTINA OBÜSLERİ DEVREDE

Saldırının ardından sınırda konuşlu topçu birliklerince teröristlerin bulunduğu mevziler Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı.