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Kiliseye benzeyen cami yarıda kaldı

Trabzon Ortahisar'da 2006'da yapımına başlanan Molla Halil Camisi kiliseye benzediği için yardım alamıyor ve 12 yıldır tamamlanamıyor.

DHA | 23.04.2018 - 17:49..
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Ortahisar Karşıyaka Mahallesi’nde Molla Halil Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yapımına 2006 yılında başlanılan Molla Halil Camisi, dış mimarisinin kiliseye benzetildiği gerekçesiyle tartışmalara yol açtı.

Yapımına başladıktan ve kaba inşaatı tamamlandıktan sonra mimarisi kiliseye benzetilen cami, yeterli bağış toplanamadığı için bir süre sonra Türk Diyanet Vakfı’na devredildi. Yapının inşaat masraflarının altından kalkamayan vakıf, iş adamlarını devreye soksa da cami inşaatını geçen zaman zarfında tamamlayamadı. Caminin içerisinde yapılan küçük bir bölüm ibadete açılırken, Müftülük yetkilileri de yapının hazırlanacak olan projeyle bazı bölümlerinin yeniden yıkılıp yapılacağını belirtti.

Kiliseye benzeyen cami yarıda kaldı VİDEO

BAĞIŞLAR KESİLDİ

Molla Halil Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İlyas Öztürk, caminin bazı kişilerce kiliseye benzetilmesiyle yeteri kadar bağış toplayamadıklarından yakındı, toplanan az miktarda paranın da caminin ancak elektrik ve su ihtiyaçlarını karşıladığını ifade etti.

Kiliseye benzeyen cami yarıda kaldı

"PROJE İLE YENİDEN YAPILACAK"

Trabzon Ortahisar ilçe Müftüsü Adem Aygül, kiliseye benzetildiği gerekçesiyle tartışma yaratan caminin, projeyle yeniden inşa edileceğini belirterek “2006 yılında yapımına başlanan cami yeni bir proje ile yeniden yapılacak. Oradaki camiye ait arazi genişletilecek. Bunun için yeni bir proje bekliyoruz" dedi.

Kiliseye benzeyen cami yarıda kaldı

"CAMİYİ PEK ANDIRMIYOR"

İnşaatın camiyi andırmadığını belirten yöre sakinlerinden Ziya Arslan, “Buradaki yapı, görünüş itibari ile camiyi pek andırmıyor, kiliseye benziyor. Böyle güzel bir yerde bu kadar alan işgal ediliyor. Bir planlama, proje ancak bu kadar kötü yapılabilirdi. Görüldüğü gibi mimari yapısı bizim Türk mimarisine uygun değil. Bunu gören insanlar 'Burada kilise mi yapılıyor ?' diye soruyorlar. Karadeniz vatandaşı olarak bize kilise görünümlü cami uygun değil" diye konuştu.

Kiliseye benzeyen cami yarıda kaldı

"TÜRK MİMARİSİNE ÖZGÜN OLMALI"

Caminin yeniden projelendirilerek Türk mimarisine özgü olarak yapılması gerektiğini savunan İbrahim Şeras da “Söylentilere gerek yok. Zaten görünüyor ki burası kiliseyi andırıyor. Buradaki esnaf, vatandaş dinine sadık insanlar. Yıllardır burası enkaz halinde duruyor. Neden burada böyle bir yapı yapıldı onu anlayamadık. Burada yapılan yapıya karşıyız. Kısa zamanda buranın yeniden projelendirilip yapımının tamamlanması lazım. Kubbelerin tekrar minare şekline dönüştürülmesi gerekir” ifadesinde bulundu.

Kiliseye benzeyen cami yarıda kaldı

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