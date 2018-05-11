Saat 14.20 sıralarında aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle Kilis - Gaziantep karayolunun Söğütlüdere mevkiinde yol sel suları nedeniyle trafiğe kapandı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Vatandaşlar araçları içerisinde mahsur kalırken, yolcu minibüsleri de selin ortasında kaldı.

Kilis'i sel vurdu VİDEO



İMDADA KURTARMA EKİPLERİ YETİŞTİ

Bazı midibüsler devrilirken, sele kapılan araçların içerisindeki vatandaşlar bölgeye sevk edilen AFAD, arama kurtarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yol uzun uğraşlar sonucu trafiğe yeniden açıldı. 1,5 saat yolda bekleyen vatandaşlar yolun açılmasıyla birlikte Gaziantep ile Kilis istikametine geçiş yaptılar.

Çok sayıda vatandaş araçlar içerisinden çıkarılarak, tedbir amaçlı Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.