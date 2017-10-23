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Kilis'in Suriye sınırına askeri sevkiyat

Kilis'in Suriye sınırına, fırtına obüsü, zırhlı araçlar ve komando birlikleri sevk edildi.

23.10.2017 - 10:21
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Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin İlçesi'nin karşısında bulunan Kilis'e, askeri araç ve personel sevkiyatı devam ediyor. Fırtına obüsü ve zırhlı araçların yüklü olduğu çekiciler, kent merkezine ulaştı.

Kilis'in Suriye sınırına askeri sevkiyat

ASKERİ ARAÇLAR YPG'NİN KARŞISINDA

Askeri araç yüklü çekiciler, güvenlik önlemleri arasında, terör örgütü PKK'nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut birliklerine sevk edildi. Komando birlikleri de 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı sınır birliklerine geçti.

Kilis'in Suriye sınırına askeri sevkiyat

Kilis'in Suriye sınırına askeri sevkiyat

Kilis'in Suriye sınırına askeri sevkiyat

Kilis'in Suriye sınırına askeri sevkiyat

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