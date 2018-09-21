Kilis’te 8 ayda bin 584 konut el değiştirdi

Kilis’te Ağustos ayında 215 adet konut satılırken, Kilis 81 il arasında konut satışında 67. sırada yer aldı. Türkiye genelinde satışı yapılan 105 bin 154 konutun yüzde 0,2’si kadar paya sahip oldu.

YÜZDE 10 İPOTEKLİ SATIŞ

Ağustos ayında gerçekleşen 215 konut satışının 85’i ilk satış, 130’u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Kilis’te Ağustos’ta satışı yapılan 215 konutun yüzde 10’u (22 konut) ipotekli satış olarak gerçekleşti.

Kilis’te Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre konut satışında artış oldu. Ocak ila Ağustos aylarını kapsayan sekiz aylık dönemde toplam bin 584 adet konut satıldı. 8 ay içinde en çok konut Temmuz ayında satıldı.