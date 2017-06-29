Kilis'te amca yeğen kavgası cinayetle bitti

Kilis Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Müslümanbey Mahallesi'nde amca A.G (50) ile yeğeni M.G (23) arasında uzun süredir devam eden husumetten dolayı kavga çıktı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Amcasına bıçakla saldıran M.G, çıkan kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yakınları tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülen M.G, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, amca A.G ile kavgaya karıştığı belirlenen kuzeni B.G. ve ölenin ağabeyi M.G'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.