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Kilis'te askeri araç devrildi

Kilis'in Elbeyli İlçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 uzman çavuş şehit oldu.

28.06.2017 - 16:48
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Kilis'te askeri araç devrildi

Kaza, Kilis- Elbeyli karayolu üzerindeki Havuzluçam Köyü yakınlarında meydana geldi.

Havuzluçam Karakolu'na giden askeri araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

1 ŞEHİT 1 YARALI

Kazada, araç sürücüsü uzman çavuş şehit olurken, yanında bulunan astsubay ise yaralandı.

Yaralı astsubay, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralı astsubayın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.

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