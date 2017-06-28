Kilis'te askeri araç devrildi

Tarihi camileri, kiliseleri, çarşıları ve evleriyle ilgi çeken Mardin'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla turist yoğunluğu yaşandı.

Stres çarkının daha hızlı dönmesi için sıkıştırılmış hava spreyi kullanan baba, hiç beklemediği bir olay yaşadı.

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Konut fiyatları yıllık yüzde 13.08 arttı

Konut fiyat endeksi 2017 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.86, bir önceki yılın Nisan ayına göre de yüzde 13.08 artış gösterdi.