taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.163
USD
3,6420
EURO
3,8822
ALTIN
147,24
PETR
52,9500

Kilis'te eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Kilis'te yakalanan Çeçen uyruklu teröristin üzerinde 1,5 kilo patlayıcı düzeneği ve 2 savunma tipi el bombası ele geçirilirdi.

04.04.2017 - 11:06
  1. Haberler
  2. İç Haber

5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı İnanlı Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde gece saatlerinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 18 kişinin yakalandığı açıklandı.

Kilis'te eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, yakalananlar arasında bulunan Çeçen uyruklu kişinin bölgede eylem hazırlığında olduğu bildirildi.

18 kişinin yakalandığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye uyruklu 9 yetişkin erkek, 4 yetişkin kadın, 4 çocuk ve 1 Çeçen uyruklu yetişkin erkek olmak üzere toplam 18 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan Çeçen uyruklu şahsın beraberinde bulunan çantasında yaklaşık 1,5 kilo ağırlığında patlayıcı düzeneği ve iki adet savunma tipi el bombası tespit edilmiştir. İlgili Çeçen şahsın bölgede bir eylem hazırlığı içerisinde olduğu öğrenilmiştir. Düzenek ve el bombaları, Kilis İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanlarına yerinde teslim edilmiş, yakalanan diğer şahısların teslimat işlemleri devam etmektedir."

Kilis'te eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Kilis'te eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru

Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru

601
Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi

Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi

320
Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma

Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma

92
CHP'li vekili kahvehane ziyaretinde kimse dinlemedi

CHP'li vekili kahvehane ziyaretinde kimse dinlemedi

179
Kılıçdaroğlu'ndan şarkısını vermeyen sanatçıya tepki

Kılıçdaroğlu'ndan şarkısını vermeyen sanatçıya tepki

131
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

79
Zekeriya Kuzu'nun oğlu da darbeci çıktı

Zekeriya Kuzu'nun oğlu da darbeci çıktı

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM