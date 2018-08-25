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Kilis'te fırında yangın çıktı: 20 kişi zehirlendi

Suriyelilerin işlettiği fırında çıkan yangın sonrası binadaki 2 dairede mahsur kalanlar oldu.

DHA | 25.08.2018 - 15:34..
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Kilis'te, Suriyelilerin işlettiği ekmek fırınında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

MAHSUR KALANLAR VAR

Fırının bulunduğu binadaki 2 dairede mahsur kalanlar olduğu belirtildi. Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki ekmek fırınında, öğle saatlerinde, yangın çıktı.

Kilis'te fırında yangın çıktı: 20 kişi zehirlendi

Hızarcılar Sokak'taki Suriyelilerin işlettiği fırında çıkan yangın nedeniyle binadaki 2 dairede mahsur kalanlar oldu.

Çok sayıda kişi dumandan etkilenirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi ve mahsur kalanların tahliyesi sürüyor.

Kilis'te fırında yangın çıktı: 20 kişi zehirlendi

Kilis'te fırında yangın çıktı: 20 kişi zehirlendi

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