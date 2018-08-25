Kilis'te fırında yangın çıktı: 20 kişi zehirlendi

1 Oğlunun balkondan düştüğünü gören anne pencereden atladı Bursa'da bir anne, 2 yaşındaki oğlunun camdan düştüğünü görünce kendini 4 katlı apartmanın en üst katındaki pencereden attı. Olayda küçük çocuk yaşamını yitirdi, anne ise ağır yaralı.

2 Burak Deniz: O fotoğraftakiler biz değildik Hazal Kaya ve Burak Deniz, bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

3 Hastalık Sıla'yı durduramadı Sıla, Kuşadası'nda doktorunu dinlemeyerek hasta haliyle sahne aldı ve sevenleriyle buluştu.

4 Tartıştığı kişinin kolunu döner bıçağıyla kesti Sultanbeyli'de alacak verecek kavgası yüzünden tartışan iki kişiden biri döner bıçağı ile dehşet saçtı.

5 Günün tartışma konusu: Soğanlı/Soğansız Menemen Türkiye'de sosyal medyanın gündemine menemen ve soğan oturdu. Sebebi ise ünlü gurme Vedat Milor'un Twitter'dan sorduğu "Menemen soğanlı mı soğansız mı olur?" sorusu. Kazanan soğanlı menemen oldu.

6 20 bin kişiye kurban eti dağıtıldı Bingöl'de Kurban Bayramı süresince 20 bin kişiye et dağıtıldığı müftülük tarafından duyuruldu.