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Kilis'te hayırseverler, veresiye defterlerini satın aldı

Kilis'te bir grup hayırsever, esnafı dolaşıp veresiye defterlerini satın alarak vatandaşın borçlarını kapadı.

Haber Merkezi | 18.02.2018 - 16:39..
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Suriye'ye sınırı olan ilimiz Kilis, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı ile darbe vurduğu teröristlerin saldırıları ile sarsıldı.

Devlet eliyle yaralar sarılırken hayırseverler de boş durmadı. Kilis'te esnafı ziyaret eden bir grup hayırsever, veresiye defterlerindeki borçları hesaplatıp ödeyerek defterleri satın aldı.

"78 YAŞINDAYIM HİÇ BÖYLE BİRŞEY YAPAN GÖRMEDİM"

Olayı duyan vatandaşlardan biri tepkisini şöyle dile getirdi: "Fitre zekat dağıtırlar ama hiç böyle yapan olmadı, benim yaşım 78."

BİR DEFTER 8 BİN LİRA

Bir fırının 8 bin lira tutan veresiye defteri için pazarlık yapmayı da ihmal etmeyen hayırsever vatandaşlar, durumu iyi olup borcunu ödemeye gelecek olanların ödemesinin alınıp, mağdurlara ulaştırılmak üzere kendilerine verilmesini istedi.

Kilis'te hayırseverler veresiye defterlerini satın aldı VİDEO

OSMANLI DÖNEMİNDEN BİR ADET

Veresiye defteri satın alma uzun zamandır rastlamadığımız bir geleneğimiz aslında. Osmanlı döneminde hayır yapmak isteyenler dükkanlara gider, zimem defteri denilen versiye defterinden bazı kalemleri ya da tamamını ödeyerek ihtiyaç sahiplerine yardım etmiş olurdu.

MAĞRUR YOK MAHÇUP YOK

Hayır eden kime yardım ettiğini bilmez, yardım olan kimden aldığını bilmezdi. Bu adetle ne zengin mağrur ne fakir mahçup olurdu.

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