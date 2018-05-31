taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.869
USD
4,4677
EURO
5,2243
ALTIN
187,30
PETR
77,4300

Kilis’te konut satışı azaldı

Kilis’te 2017 yılında 2 bin 437 adet konut satışı gerçekleşti.

İHA | 31.05.2018 - 08:45..
  1. Haberler
  2. Emlak

Kilis’te bir önceki yıla göre konut satışları azalırken, 2016 yılında satışı yapılan konut sayısı 2 bin 538 iken 2017 yılında toplam 2 bin 437 konut satıldı.

Kilis’te konut satışı azaldı

KİLİS 69'UNCU SIRADA

Kilis, 2017 yılında satılan konut sayısı bakımından tüm iller içinde 69. sırada yer aldı. Türkiye genelinde 2017 yılında satışı yapılan 1 milyon 409 bin 314 konutun yüzde 0,2’si kadar paya sahip oldu.

2017’de Kilis’te gerçekleşen 2 bin 437 konut satışının 1.127’si ilk satış olarak, bin 310’u ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

520
Meral Akşener'in Muharrem İnce öngörüsü

Meral Akşener'in Muharrem İnce öngörüsü

86
Mehmet Ağar AK Parti için sahada

Mehmet Ağar AK Parti için sahada

61
Aziz Yıldırım: Son kongrem olacak

Aziz Yıldırım: Son kongrem olacak

251
Financial Times'ta yayınlanan 24 Haziran analizi

Financial Times'ta yayınlanan 24 Haziran analizi

146
ABD'den S-400 itirafı: F-35'ler ile birlikte tutamayız

ABD'den S-400 itirafı: F-35'ler ile birlikte tutamayız

139
HDP savunma sanayisini bitirmek istiyor

HDP savunma sanayisini bitirmek istiyor

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM