Kilis’te konut satışı azaldı

Kilis’te bir önceki yıla göre konut satışları azalırken, 2016 yılında satışı yapılan konut sayısı 2 bin 538 iken 2017 yılında toplam 2 bin 437 konut satıldı.

KİLİS 69'UNCU SIRADA

Kilis, 2017 yılında satılan konut sayısı bakımından tüm iller içinde 69. sırada yer aldı. Türkiye genelinde 2017 yılında satışı yapılan 1 milyon 409 bin 314 konutun yüzde 0,2’si kadar paya sahip oldu.

2017’de Kilis’te gerçekleşen 2 bin 437 konut satışının 1.127’si ilk satış olarak, bin 310’u ikinci el satış olarak gerçekleşti.