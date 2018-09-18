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Kilis'te Suriyeli öğrenciler için ders zili çaldı

Ülkelerinde yaşanan iç savaştan kaçarak Kilis'e yerleşen Suriyeli ailelerin çocukları, Türk akranlarıyla eğitim-öğretime başladı.

AA | 18.09.2018 - 09:59..
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Yaklaşık 130 bin Suriyelinin barındığı ve 28 bin öğrencinin eğitim gördüğü Kilis'te, öğrenciler ders başı yaptı.

"BURADA HER ŞEYİ ÖĞRENDİK"

Türk akranlarıyla ders başı yapan Suriyeli Reyan İbrahim, yaklaşık 2 yıl önce geldiği Kilis'te geçen yıl okula başladığını ve kısa zamanda Türkçe öğrendiğini belirtti. Okulunu, öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok sevdiğini anlatan İbrahim, "Eskiden Halep'te hiç okula gitmemiştim, oradan geldik, burada her şeyi öğrendik. Çok teşekkür ediyorum, ben de büyüdüğüm zaman öğretmen olacağım. Öğrendiklerimi başkalarına öğreteceğim çünkü öğretmenler çok iyiler. Ben de onlar gibi olmayı istiyorum. Biz nasıl öğrendiysek çocuklara da Türkçe öğreteceğiz." diye konuştu.

Kilis'te Suriyeli öğrenciler için ders zili çaldı

TEŞEKKÜR ETTİLER

Rağde Vaki de ailesiyle 4 yıl önce Kilis'e yerleştiklerini, 2 yıl önce de okula başladığını ifade ederek, kendilerine verilen hizmetlerden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. Öğrencilerden Nurcan Mustafa da okulu çok sevdiğini ve büyüdüğünde polis olmak istediğini aktardı.

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