Kilis'te yaşayan Suriyeli koca eşinin dişlerini söktü

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Kilis'e sığınan Haşish ve Raşe Rıdvan çifti, bir süre önce evlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmada öfkelenen ülkesinde inşaat mühendisi olan ancak Türkiye'de inşaatlarda usta olarak çalışan Haşish Rıdvan, ülkesinde öğretmen olan eşi Raşe'yi tartaklamaya başladı.

KOLUNU KIRDI, DİŞLERİNİ SÖKTÜ

Haşish Rıdvan, iddiaya göre 2 çocuk annesi eşini çocuklarının önünde dövdü. Haşish Rıdvan, eşinin başına levyeyle vurdu ve ardından kolunu kırdı. Öfkeli koca ardından kerpetenle eşinin dişlerini söktü.

Olayın ardından kanlar içinde kalan Suriyeli Raşe Rıdvan, çığlık seslerinin duyanların ihbarıyla çağrılan ambulansla Gaziantep'teki Anka Hastanesi'ne kaldırıldı. Kocası ise kayıplara karıştı. Hastanede tedaviye alınan Raşe Rıdvan'ın çene, bilek ve kolunda kırıklar, vücudunda ise doku zedelenmesi belirlendi. Raşe Rıdvan, Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Erdal Yayla tarafından yapılan ameliyatlarla iyileşti.

SERBEST KALDI

Raşe Rıdvan'ın, kendisine işkence yapan eşi Haşish Rıdvan'dan şikayetçi olmadığı belirtildi. Bir süre sonra yakalanan dayakçı koca da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



