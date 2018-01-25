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Kilis'teki roketli saldırı: Caminin son hali görüntülendi

Kilis’te dün akşam namazı sırasında Çalık Camii’ne isabet eden roketin neden olduğu hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

İHA | 25.01.2018 - 11:04..
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Dün akşam namaz esnasında terör örgütü PYD/PKK tarafından atılan roketin tarihi Çalık Camii’ne isabet etmesi sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Caminin yanına düşen ikinci roket nedeniyle de 5 kişi yaralandı.

Kilis'teki roketli saldırı: Caminin son hali görüntülendi

ENKAZDA KALDILAR

Can pazarının yaşandığı roketli saldırı sonrasında ekipler ve vatandaşlar yıkılan cami kubbesinin enkazında kalan kişileri kurtarmak için seferber oldu.

HASARIN BOYUTU GÖRÜNTÜLENDİ

Roketli saldırının verdiği hasarın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Kubbenin yıkıldığı saldırı sonrasında caminin birçok kısmında hasar meydana geldi.

Kilis'teki roketli saldırı: Caminin son hali görüntülendi

Kilis'teki roketli saldırı: Caminin son hali görüntülendi

Kilis'teki roketli saldırı: Caminin son hali görüntülendi

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