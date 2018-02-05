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Kilis’ten çalınan traktör Gaziantep’te bulundu

Kilis’in Musabeyli ilçesinden çalınan traktör Gaziantep’te güvenlik güçleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

İHA | 05.02.2018 - 16:10..
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Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde oturan 75 yaşındaki M.D.T.’ye ait traktör, evinin kapalı garajından gece geç saatlerde çalındı.

BOŞ BİR ARSAYA SAKLANDI

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Kürtüncü Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme Timi (OYİ) tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. İncelemede traktörün Ş.M.Y. isimli şahıs tarafından çalındığı ve kamyonetle Gaziantep’in Yukarıbayır Mahallesi’nde bulunan boş bir arsaya saklandığı tespit edildi.

MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Şüphelilerin çaldıkları traktörü parçalara ayırmak amacıyla Küsget Oto Sanayi sitesine götürmek üzere yola çıkmaları üzerine başlatılan takip 5 kilometre boyunca devam etti. Güzelvadi Mahallesi’ne gelindiğinde, Ş.M.Y. isimli şahsın öncülük ettiği, Ş.M.K. isimli şahsın ise traktörü sürdüğü tespit edildi.

Şahıslar, “Dur” ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra yapılan takip sonucu çaldıkları traktörle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Suçüstü yakalanan şüpheli Ş.M.Y. ve Ş.M.K. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

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