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Kilis'ten terör hedeflerine top atışları yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'ten terör hedeflerini ateş altına aldı.

AA | 03.03.2018 - 00:43..
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Kilis'ten terör hedeflerine top atışları yapıldı

Afrin kırsalında teröristler ile sıcak çatışma sürerken, Kilis'ten fırtına obüsleri ve tanklarla PKK'lı teröristlerin belirlenen hedefleri de vuruldu.

Kilis'ten terör hedeflerine top atışları yapıldı

KİLİS MERKEZİNDEN GÖZLENDİ

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak ve  bölgeyi terör örgütlerinden arındırmak amacıyla başlatılan harekat devam ediyor.

Bu kapsamda Afrin kırsalında akşam saatlerinde belirlenen terör örgütü  YPG/PKK-DEAŞ'a ait sığınak, barınak ve mevzilerden oluşan hedefler, Kilis'ten çok  namlulu roketatar, Fırtına obüsleri ve tanklarla vurulurken yapılan atışların bir  kısmı kent merkezinden de görüldü.

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