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Kilistra'da geçmişe yolculuk

Konya'da Kilistra Antik Kenti, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

AA | 01.05.2018 - 15:26..
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  2. Kültür Sanat
Kilistra'da geçmişe yolculuk

Konya'da, milattan önce 3. yüzyılda yerleşim yeri olarak kullanılmaya başlanan ve tarihi Kral Yolu üzerinde Kapadokya benzeri dokusu ile dikkati çeken Kilistra Antik Kenti, Haç Planlı Şapel, Sümbül Kilise ve Büyük Su Sarnıcı ile ziyaretçilerine tarihsel yolculuk yaptırıyor.

Kilistra'da geçmişe yolculuk

RESTORASYON ÇALIŞMALARI YAPILDI

Helenistik ve Roma dönemlerinde yoğun yerleşimin olduğu, erken Hristiyanlık döneminde hızla büyüyen Kilistra, tarihi Kral Yolu üzerinde yer alıyor. Konya kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki antik kent, Meram ilçesi Gökyurt Mahallesi sınırı içinde bulunuyor.

Kiliseler, şapeller, manastırlar, gözcü kuleleri, sığınaklar, antik yollar gibi mimari örnekleriyle inanç turizmi açısından önemli potansiyele sahip Kilistra, modern yerleşim yerlerinin uzağında yer alması sayesinde bozulmamış dokusuyla da ziyaretçilerini bekliyor.

Kurtarma kazısı çalışmaları kapsamında temizlik, restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılan antik kentin, tanıtım çalışmaları ile daha fazla yerli ve yabancı turisti çekebileceği belirtiliyor.

Kilistra'da geçmişe yolculuk

BİRÇOK MEDENİYETİN İZİNİ TAŞIYOR

Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, Kilistra'nın milattan önce 3. yüzyıla kadar uzanan kayıtları olduğunu söyledi.

Tarihi yerleşim yerinin Antik Roma döneminden günümüze kadar birçok medeniyetin izlerini taşıdığını vurgulayan Fetullah Arık, "Bölgede daha çok kaya oyma yapılar bulunuyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü burada çalışma yaptı. Çalışmalar sonrasında burada Haç Planlı Şapel ve yerleşim alanları bulunmuş, temizleme çalışmalarından sonra da ziyarete açılmıştır. Ancak halen destek beklemektedir" diye konuştu.

Kilistra'da geçmişe yolculuk

Kilistra'da geçmişe yolculuk

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