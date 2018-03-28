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Kilitbahir Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı

1462- 1463 yılları arasında yaptırılan kale, 2011 yılında restorasyona alınmıştı. Restorasyonu sona eren kale artık ülkenin aktif olarak kullanılan tek kale müzesi olma özelliğini elinde tutuyor.

DHA | 28.03.2018 - 12:27..
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Çanakkale Boğazı'nın güvenliği için 1462-1463 yıllarında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Avrupa Yakası'ndaki üç yapraklı yonca şeklindeki Kilitbahir Kalesi, 7 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından 'yaşayan müze' haline getirildi.

Kilitbahir Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı

2011 YILINDA RESTORASYONA ALINDI

Sarı Kule ve 7 kattan oluşan Ana Kule'de, Piri Reis'in hayatından kale içindeki günlük yaşama, Osmanlı kalelerinin mimarisinden savunmasına, ticaretten ibadete kadar her şey, bugünün teknolojisiyle ziyaretçilere anlatılıyor. Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kilitbahir Kalesi'nin, ülkenin aktif olarak kullanılan tek kale müzesi olduğunu söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'in, Çanakkale Boğazı'nın güvenliği için 1462-63 yıllarında Avrupa yakasında inşa ettirdiği üç yapraklı yonca şeklindeki Kilitbahir Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2011'de restorasyona alındı.

Kilitbahir Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı

Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki kalenin restorasyonu 2015'te tamamlandı. Ardından, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca, çevre düzenlemesi ve kale müze oluşturulması kapsamında teşhir-tanzim çalışmaları başlatıldı. Sahil, yürüyüş yolu, otopark, çim alanları ve aydınlatma düzenlemesi yapıldı.

AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü Yıl Dönümü törenleri için 18 Mart'ta geldiği Çanakkale'de, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Kule Temel Betonu-Kule Kazık Çakım Töreni sırasında, telekonfrans ile bağlanarak açılışını yaptığı Kilitbahir Kalesi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kilitbahir Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı

TÜRKİYE'NİN AKTİF KULLANILAN TEK KALE MÜZESİ

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kilitbahir Kalesi'nin, anıtsal yapısı sergilemede kullanılan kalelerde yer alan öğelerle birlikte, Türkiye'nin aktif olarak kullanılan tek kale müzesi olduğunu belirtti.

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